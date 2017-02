Ghost in the Shell finisce sulla cover di Total Film

Total Film ha diramato in rete la cover del nuovo numero del magazine ed è tutta dedicata all'adattamento cinematografico di: potete ammirarla comodamente dopo il salto.

Alla regia c'è Rupert Sanders mentre sarà Scarlett Johansson nei panni del Maggiore, un cyborg a capo della Sezione 9, organizzazione antiterroristica di proprietà della Hanka Robotics. Società che ora viene messa in pericolo, costringendo il Maggiore ad affrontare questo nuovo misterioso nemico...

Nel cast di questo adattamento cinematografico (sviluppato per anni e rimandato a lungo) ci sono anche Michael Pitt, Juliette Binoche, Takeshi Kitano, Michael Wincott e Pilou Asbæk. Inizialmente il film ha sofferto un bel po' di polemiche per via del cast "non asiatico" scelto da Sanders per il film.

Ghost in the shell arriva a marzo nei cinema.