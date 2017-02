Ghost in the Shell: ecco lo spot del Superbowl!

Con alcuni giorni di anticipo, la Paramount Pictures ha deciso di diramare in rete lo spot del Superbowl dedicato a, adattamento cinematografico dell'omonimo manga del 1989 di: potete visionarlo in calce a questa notizia.

Scarlett Johansson guida il cast nei panni del Maggiore Motoko Kusanagi. Diretto da Rupert Sanders, questo adattamento vede nel cast anche attori del calibro di Michael Pitt, Rila Fukushima, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano e Juliette Binoche.

In Ghost in the Shell, il Maggiore Motoko Kusanagi è un cyborg a capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9. Ma un nuovo nemico è pronto a sabotare la Hanka Robotics, che gestisce la Sicurezza Pubblica Numero 9, costringendo Motoko ad entrare in azione.

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 30 marzo.