Ghost in the Shell: ecco poster e final trailer del film con Scarlett Johansson

È stato mostrato in anteprima ieri sera durante il nuovo episodio disulla AMC, ma ecco che adesso è stato ufficialmente rilasciato online il sensazionale final trailer didi

Trasposizione dell'omonimo film di Mamoru Oshii, a sua volta adattamento del fumetto di Masamune Shirow, l'opera con protagonista Scarlett Johnasson racconta della task force della Sezione 9 guidata dalla cyberog The Major, in cerca di indizi su di un attacco hacker compiuto da dei cyber-criminali comandati da Kuze (Michael Pitt) con l'obiettivo di sabotare l'immensa intelligenza artificiale della Hanks Robotics.



Ghost in the Shell vede nel cast anche Takeshi Kitano, Pilou Asbæk, Juliette Binoche e Cin Han, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 30 marzo. Di seguito potete ammirare il final trailer in italiano e lingua originale e l'ultimo poster ufficiale del film



Ecco il materiale: