Ghost in the Shell: ecco alcuni concept art dall'anteprima dell'artboook

Il sito d’informazioneha condiviso online alcune pagine dal libro intitolatoe ha fornito qualche informazione su come l’iconico manga die il leggendario anime disono stati portati alla vita nel live action diretto da. Potete vedere i concept art in calce alla notizia.

È ancora difficile dire come sarà il film, ma se non altro finora sembra certamente molto ispirato, e possiamo essere sicuri che il film interpretato da Scarlett Johansson sarà visivamente sbalorditivo! In questa anteprima possiamo ammirare i concept art di alcuni robot geisha, degli storyboard, alcuni schizzi dell’ambientazione futuristica del film e presumibilmente alcuni render del processo a cui è stata sottoposta il Maggiore quando è stata trasformata in un cyborg, preservando però (a differenza del manga) il suo cervello organico in un involucro robotico.

Ghost in the Shell è basato su uno dei più acclamati manga e anime fantascientifici del mondo. La trama segue le peripezie del Maggiore Kusanagi (Scarlett Johansson), un agente speciale unico nel suo genere, in quanto ibrido umano-cyborg perfettamente integrato, e posto alla guida della task force d'elite chiamata in codice Sezione 9. Questa squadra governativa, che si dedica ad impedire ed investigare la maggior parte dei crimini informatici, si trova di fronte a un pericoloso estremista il cui unico obiettivo è quello di spazzare via i progressi in tecnologia informatica raggiunti dalla Hanka Robotic.

Nel cast di Ghost in the Shell troviamo tra gli altri la protagonista Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Wincott e Michael Pitt.

Diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore) basandosi su una sceneggiatura di William Wheeler, Ghost in the Shell è attualmente in programmazione per essere rilasciato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 31 marzo dell'anno prossimo.