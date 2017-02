Ghost in the Shell: diffusi online due nuovi elettrizzanti poster IMAX!

Tra poco più di un mese, la reinterpretazione live-action diad opera diuscirà nelle sale cinematografiche, e laha rilasciato un paio di nuovi suggestivi posterper il film. Nel primo possiamo vedere il) in azione, mentre l'altro è un primo piano dell’inquietante Geisha robot.

Il primo poster ricorda una scena dal primo trailer in cui il Maggiore, interpretato da Scarlett Johansson, si butta attraverso una finestra per eliminare alcuni nemici. Il secondo che ritrae la misteriosa RoboGeisha ce la mostra nei minimi particolari, e avendo visto il trailer, noi sappiamo che questo volto perfettamente liscio cela in realtà delle mostruose appendici cibernetiche.

L’adattamento di Ghost in the Shell è basato sull’omonimo manga e anime fantascientifico. La trama del film live-action segue la pericolosa vita del Maggiore (Scarlett Johansson), un agente speciale unico nel suo genere, in quanto ibrido umano-cyborg perfettamente integrato dalle più moderne tecnologie cibernetiche, e posto alla guida della task force d'élite denominata in codice Sezione 9. Questa squadra speciale governativa, normalmente impegnata nell’impedire ed investigare la maggior parte dei crimini informatici che sempre più imperversano nel mondo, si trova di fronte a una nuova pericolosa minaccia: un estremista ha costituito una cellula di terroristi il cui unico obiettivo è quello di spazzare via i progressi tecnologici e informatici raggiunti dalla Hanka Robotic, una ricca società giapponese che insegue anche alcuni loschi progetti personali.

Diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore) e con una sceneggiatura di William Wheeler, nel cast di Ghost in the Shell troviamo oltre alla protagonista Scarlett Johansson nei panni del Maggiore, anche Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Wincott e Michael Pitt.

Ghost in the Shell uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 30 marzo 2017.