Ghost in the Shell: arriva in rete una nuova clip dalla pellicola

Laha rilasciato da poco un nuovo video tratto dalla pellicola di prossima uscita, in cui possiamo dare un'occhiata in più anei panni dell'iconica protagonista. Come sempre, il video è disponibile dopo il salto, in calce alla notizia.

Come tutti voi ormai saprete, il film ha una data di debutto prevista per il 31 marzo. La protagonista Scarlett Johansson è stata diretta da Rupert Sanders.

Ghost in the Shell segue un ibrido umano-cyborg, che guida la task force d'elite chiamata Sezione 9. Impegnata a fermare i criminali e gli estremisti più pericolosi, la Sezione 9 si trova di fronte ad un nemico il cui obiettivo è quello di fermare i progressi della Hanka Robotic nel settore della tecnologia informatica.

All'interno del cast del film abbiamo anche Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk e Kaori Momoi. I membri della Sezione 9 sono interpretati da Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo.

Basato sul famoso manga della Kodansha Comics, il film vede alla produzione Avi Arad, Ari Arad e Steven Paul, mentre Michael Costigan, Tetsu Fujimura, Mitsuhisa Ishikawa, il cui studio di animazione Production IG ha sviluppato la serie di film giapponesi di Ghost in the Shell e Jeffrey Silver sono i produttori esecutivi.