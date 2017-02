Gerard Butler parteciperà al film d'azione "Snow Ponies"

, l’attore conosciuto in tutto il mondo per i suoi ruoli in, parteciperà alla nuova pellicola d’azione intitolata, diretta dae basata sulla sceneggiatura diinclusa nella Blacklist del 2006.

Il progetto, finanziato da Sierra/Affinity, debutterà all’European Film Market di Berlino nel corso di quest’anno. Il film è prodotto da Kelly McCormick, Gerard Butler e Marc Schaberg. La storia è quella di sette uomini in missione: devono consegnare un pacco misterioso lungo un percorso ricco di pericoli.

Snow Ponies è il debutto alla regia di Darrin Prescott. L’autore ha già lavorato come regista della seconda unità di molti film di grande successo come Captain America: Civil War, John Wick e The Bourne Ultimatum. Gerard Butler sarà il protagonista della pellicola.

Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Snow Ponies!