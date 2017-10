Gerard Butler paragona Attacco al Potere - Angel Has Fallen a Logan

, protagonista della serie di film, ha paragonato il terzo capitolo Angel Has Fallen , all'ultima avventura di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, Logan. Butler tornerà a vestire i panni dell'agente Mike Banning, dopo, primi due capitoli della serie di film action.

Durante un'intervista a CinemaBlend, Gerard Butler ha dichiarato:"Sai, è divertente vedere una città crollare o la Casa Bianca cadere ma poi ti chiedi 'quale sarà la prossima? Tokyo'. Allora abbiamo deciso di concentrarci di più sul personaggio, un po' come hanno fatto con Wolverine in Logan."

Il confronto con Logan è interessante perché si presume che in questo terzo film non vedremo più Mike Banning come un personaggio quasi invincibile.

Il cast di Attacco al Potere - Angel Has Fallen vede Gerard Butler e Morgan Freeman con Ric Roman Waugh alla regia.