Gerald's Game: primo trailer per l'adattamento con Carla Gugino

Come previsto, Netflix ha diffuso in rete il primo trailer (per ora solo in lingua originale) dell'adattamento cinematografico del famoso romanzo di, in arrivo a fine settembre sulla piattaforma digitale. Come sempre trovate il trailer in questa notizia.

Basato sull'omonimo fumetto di King pubblicato nel 1992, segue le vicende di Jessie (Carla Gugino) e Gerald (Bruce Greenwood). I due si concedono una vacanza romantica in uno chalet nel bosco dove Gerald ha un'idea per passare il tempo: un gioco sessuale. Gerald ammanetta Jessie al letto ma ha un malore e muore. Ora Jessie è incatenata al letto, senza una via di fuga, senza nessuno che la può ascoltare...

Mike Flanagan ha adattato il romanzo insieme a Jeff Howard. Flanagan si è anche occupato della regia.