Geostorm: Gerald Butler e Jim Sturgess nel primo teaser trailer italiano

Come annunciavano ieri i brevi teaser, ecco che oggi laha rilasciato online il primo trailer del disaster movie diretto da).

Vicino alle tematiche di The Day After Tomorrow, la storia di questo Geostorm vede protagonista Gerald Butler nei panni di un designer di satelliti, che accortosi di un malfunzionamento nel sistema di controllo climatico della Terra comincerà a collaborare con il fratello (Jim Sturgess) per cercare di fermare un'apocalisse artificiale imminente.



Scritto dallo stesso Devlin a sei mani con Kieran e Michelle Mulroney, Geostorm vede nel cast anche Abbie Cornish, Andy Garcia ed Ed Harris, per un'uscita prevista nelle sale il 1° novembre 2017.



Ecco il trailer in italiano: