Geostorm: ecco le review più feroci al nuovo film con Gerard Butler

Nessuno è rimasto particolarmente sorpreso dal fatto che Geostorm , la nuova pellicola con protagonista, sia un brutto film.

In sua difesa, tuttavia, c'è da dire che questo progetto non ha mai voluto essere più di quanto appare: è un film catastrofico su un disastro naturale in cui si vede Butler fare cose da Gerard Butler. Punto. Il problema, oltre a questo però, è che la pellicola parla di devastazioni incredibili e, probabilmente, l'audience americana al momento non è del tutto propensa a recarsi al botteghino per vedere su schermo ciò che accade anche fuori: tre uragani incredibili hanno appena sconvolto il continente!

Il progetto, se si fosse seguita la scaletta originale, doveva uscire nella primavera 2016, poi le cose si sono complicate, il primo test screening è andato male e quindi la Warner Bros. ha deciso di posticipare il tutto. Purtroppo la scelta non ha comunque pagato. Ecco le review:

Entertainment Weekly



Geostorm è un insieme sconclusionato di scene che dovrebbero essere connesse l'una con l'altra e invece non lo sono; sembrano girate in anni diversi. La pellicola non è stata rilasciata per la critica e, dopo il pessimo test screening, l'uscita del film è stata posticipata. Qualsiasi cambiamento abbiano apportato, comunque non ha aiutato.

ScreenCrush

A nessuno verrebbe in mente di pagare 15 dollari per vedere Gerard Butler che fa finta di sapere come hackerare un computer. Pagano per Geostorm! E che cos'è un geostorm? Dove si trovano le geostorm? ... Penso che abbiate capito che non vi sto raccomandando di vedere il film, ma spero comunque che lo facciate perché magari potrete aiutarmi a capire il flusso degli eventi del finale del film, che io non ho compreso.

Flickering Myth

Non c'è nessuna ragione perché un film come Geostorm debba esistere. E' una scemenza e gioca a fare il The Day After Tomorrow di quelli che si sentono inferiori a Roland Emmerich. E' Armageddon per quelli che vanno per il sottile, è 2012 per quelli che amano gli intrighi politici, è una fotografia della fine del mondo per quelli che sperano nella fine dei giorni. E' un grosso, gigantesco e straordinariamente idiota secchio dell'immondizia che ti cade addosso come una torre che crolla, in un istante, giusto per distrarti un attimo e darti il tempo di realizzare l'impellente fine del tutto. Cosa che alla fine, speri che accada.

ABS-CBN News

Anche il cast non è stato scelto bene, nonostante si componga di bravi attori. Nessuno sembra credibile nel ruolo che interpreta. Certo, è ovvio che un uomo possa avere 11 anni più del fratello, ma il problema qua è che Gerard Butler e Jim Sturgess non si comportano affatto come se fossero fratelli. Andy Garcia non sembra per niente un Presidente degli Stati Uniti, e anche tutti gli altri attori non riescono ad entrare nelle parti che interpretano.

