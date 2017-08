George Lucas ha ancora consigli da dare sui film di Star Wars

Anche se se n'è andato e si è chiamato fuori dalle luci della ribalta, Lucas visita spesso i set delle nuove produzioni di Star Wars ed è stato visto anche sul set di Rogue One: A Star Wars Story, al cui regista - Gareth Edwards - ha detto solo una cosa: "Non fare casini!"

E credo che adesso stia iniziando a tranquillizzarsi e a vedere i film da fan. Ci è voluto un po', è difficile lasciar andare qualcosa che hai creato, dopo 40 anni. Ci sono molte aspettative, naturalmente, e tante cose a cui ha dovuto pensare. In modo così repentino è uscita fuori questa nuova generazione e anche le tematiche si sono sviluppate di conseguenza, nel processo creativo."

"Lucas non è particolarmente coinvolto nelle produzioni, ma ogni tanto mi sussurra all'orecchio qualcosa. Generalmente sono cose specifiche o importanti per lui sugli allenamenti dei cavalieri Jedi. Cose del genere.

Anche se è ufficialmente andato in pensione dalla professione di regista, Lucas ha ancora voglia di dare consigli sulle pellicole dell'universo Star Wars , secondo, almeno, quanto dichiarato Kathleen Kennedy ad Entertainment Weekly:

potrà aver anche venduto la suaalla Disney, nel 2012, ma ha ancora qualcosa da dire riguardo i film della Saga che ha creato, amata in tutto il mondo: Star Wars

Altri contenuti per Star Wars - The Last Jedi