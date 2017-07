George A. Romero è morto all'età di 77 anni: l'ultimo addio al papà degli zombie

, il papà dello zombie moderno, è morto all’età di 77 anni. Le notizie sono ancora scarse a riguardo, ma il regista si è spento domenica, come riportato dall’

Romero stava combattendo da lungo tempo contro il cancro, una battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere. La notizia arriva inaspettata, dopo la notizia degli scorsi giorni sulla realizzazione di un nuovo film, Road of the dead, sceneggiato ma non diretto dallo stesso regista. A Romero va dato il merito di aver saputo reinventare lo zombie in chiave moderna, di avergli dato uno spessore e un significato sociale, trasformando queste creature in uno specchio della nostra società. Una delle icone del cinema horror oggi ci ha lasciati, ma la cosa certa è che i suoi film, e i suoi zombie, non saranno mai dimenticati.