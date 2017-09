Geoff Johns voleva un tono più solare per L'Uomo D'Acciaio

Mentre continuano i rumor su un potenziale L'Uomo D'Acciaio 2 , Vulture conferma altre voci di corridoio riguardanti il primo episodio diretto da

A quanto svela Vulture, Geoff Johns non era molto 'felice' dell'approccio al personaggio di Superman concepito da Snyder e David Goyer. A quanto pare, "Geoff e Diane Nelson leggevano tutti gli script, e bisogna dargli credito che Geoff era preoccupato che non ci fosse abbastanza umorismo o un tono leggero ne L'Uomo D'Acciaio, visto il tipo di personaggio". Eppure, come conferma il sito "Geoff lo fece notare, ma all'amministrazione dell'epoca della DC non importò del pensiero di Johns".

L'Uomo D'Acciaio è stato un film che ha diviso il pubblico ed una delle critiche mosse fu proprio quella del tono troppo dark e serio per un personaggio come Superman. Dopo l'accoglienza fredda ricevuta anche da Batman v Superman, la DC ha ingaggiato ufficialmente Geoff Johns per "ripensare" ai progetti cinematografici.

E riguardo l'inclusione di Joss Whedon, Johns ammette di essere stato proprio lui ad assumerlo per Justice League mentre discuteva di un potenziale film su Batgirl: "chiunque era eccitato all'idea di avere Joss a lavorare per la DC. E abbiamo pensato che sarebbe stato grandioso averlo a bordo di Justice League e fargli scrivere delle scene aggiuntive che volevamo".