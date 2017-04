Geoff Johns parla degli adattamenti DC (e di Wonder Woman 2)

Al WonderCon c'era, come superospite, anche. Uno degli sceneggiatori di fumetti DC più amati di sempre, Johns è ora alla guida anche della divisione cinematografica dello studio ed ha aiutato a scrivere alcuni di questi film.

Tra questi c'è Wonder Woman di Patty Jenkins, in arrivo a giugno. I fan hanno chiesto a Johns se un sequel di Wonder Woman è già in programma oppure no, ma la risposta dello sceneggiatore non ha soddisfatto le aspettative: "non posso confermare una cosa del genere". Sembra quasi che la Warner voglia andarci più cauta ed annunciare un sequel solo qualora il film avesse successo al box-office.

Riguardo gli adattamenti cinematografici DC, spesso soggetti a critiche, Johns ammette che hanno bisogno di "più cuore, umorismo ed eroismo" e, solo a quel punto, "dovrebbero andare più che bene". Vedremo se i prossimi cinecomics correggeranno il tiro...