Geoff Johns chiarisce: l'Universo DC è collegato al 100%

Negli ultimi giorni,hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardo i film della, affermando che lo studio cambierà strategia dopo l'arrivo dial cinema.

Questo ha scatenato un putiferio in rete, e lo stesso Geoff Johns ha dovuto chiarire il tutto su Twitter. In molti hanno frainteso le dichiarazioni dei due, anche per via della news successiva riguardo i film stand-alone (tipo quello su Joker), credendo che, da dopo Justice League, le pellicole della DC saranno tutte 'scollegate' e non più parte dello stesso universo.

In realtà, Johns ha chiarito che tutti i film faranno ancora parte dell'Universo Cinematografico DC Comics (tranne quelli 'scollegati' che faranno parte di una nuova etichetta), soltanto che i riferimenti e i camei saranno ridotti all'osso, se non allo zero assoluto.