Gemini Man: Will Smith nel cast del film di Ang Lee?

potrebbe entrare a far parte del cast di, il nuovo film diretto dal regista taiwanese. Il film verrà prodotto da Jerry Bruckheimer e dalla Skydance, avvalendosi di un soggetto scritto nel 1997 da Darren Lemke e che avrebbe dovuto prevedere, negli scorsi anni, la regia di Tony Scott, prematuramente scomparso nel 2012.

Dopo le voci che volevano alla guida del progetto nomi come Joe Carnahan, Curtis Hanson e Mel Gibson, il film è finito nelle mani di Ang Lee.

La trama del film verte sul personaggio di un anziano assassino che nel momento in cui cerca di abbandonare la propria professione è costretto ad affrontare un suo clone più giovane di venticinque anni e molto più in forma.

Dopo numerosi rinvii e problematiche da affrontare, Gemini Man sembra che possa vedere la luce e nel cast potremmo trovare Will Smith, che vedremo tra i protagonisti di Bright, diretto da David Ayer, col quale ha collaborato recentemente nel cinecomic Suicide Squad.