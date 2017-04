Gemini Man: il regista Ang Lee vorrebbe dirigerlo

Il regista premio Oscarha messo gli occhi sull'actione sarebbe interessato a curarne la regia. Il film, thriller sci-fi, parla di un assassino che è costretto a combattere contro una versione clonata più giovane di sé stesso.

Il progetto non ha mai visto la luce ma non è la prima volta che ci si mette mano. Iniziato da Darren Lemke nel 1997, Gemini Man doveva essere inizialmente girato dal regista (ora scomparso), Tony Scott e Don Murphy sarebbe stato produttore. Poi si sono avvicendati Curtis Hanson e Joe Carnahan. Molte anche le scritture della sceneggiatura che hanno visto all'opera David Benioff, Brian Helgeland e Andrew Niccol. Star del calibro di Mel Gibson erano nel mirino per il ruolo principale, ma nulla è mai poi stato fatto per terminare il progetto. Carnahan aveva addirittura pensato di scritturare Clint Eastwood.

Pare comunque che il problema principale di questo film sia che, dovendo interpretare la stessa persona in due epoche diverse (diverse età, cioè), scegliere un solo attore protagonista ha creato il blocco ogni volta che si è tentato di iniziare il film. Ma dal momento che Ang Lee sta superando egregiamente ogni limite tecnologico (vedi Vita di Pi), forse potrebbe essere il regista risolutivo perché si inizi a lavorare al progetto.