Gears of War: Shane Salerno scriverà la sceneggiatura

Il franchise diinizierà la sua strada verso il grande schermo a breve e, già sceneggiatore del sequel di Avatar, lavorerà allo script.

La volontà di realizzare il film venne annunciata lo scorso autunno, poco prima che il videogioco Gears of War 4 uscisse per Xbox One. A quel tempo Rod Fergusson, capo sviluppatore alla The Coalition, dichiarò che la trama del film non si sarebbe basata su nessun gioco fino a quel momento realizzato. Dylan Clark della Universal sarà alla produzione.

Salerno non solo scriverà il seguito di Avatar di James Cameron, ma anche The Cartel di Ridley Scott, che ha anche prodotto. In passato ha steso la sceneggiatura di Armageddon e Savages.

Gears of War 4 ha segnato l'inizio di una nuova epica saga per il franchise dei videogame, già che un nuovo gruppo di eroi si fa avanti con coraggio per contrastare nuove minacce.

E voi? Siete curiosi di vedere Gears of War al cinema?