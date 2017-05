Gamora avrà un ruolo importante in Guardiani della Galassia vol.3

è esploso da poco nei cinema di tutto il mondo - e si appresta ad iniziare la sua corsa al box-office americano. Poi rivedremo gli amatissimi personaggi in, in uscita a maggio 2018.

Dopodiché sappiamo che James Gunn tornerà a scrivere e dirigere anche Guardiani della Galassia vol.3 il quale, almeno al momento, non ha una data di uscita fissata ma che, secondo i piani di Gunn e della Marvel, darà vita ai prossimi dieci anni di storie dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

In attesa di conoscere qualche dettaglio in più da questo Vol.3, Gunn ha svelato che il personaggio di Gamora, interpretata da Zoe Saldana, avrà un ruolo importantissimo nel terzo episodio e che ne sta già parlando con l'attrice.