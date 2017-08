Gambit verrà riscritto da capo, conferma Channing Tatum

Tra tutti i progetti della Fox ispirati ai fumetti dellaè stato quello più sfortunato. Annunciato originariamente per il 2016, il film è stato posticipato a data da destinarsi.

Come annunciato da Channing Tatum qualche settimana fa, l'attore e produttore sta lavorando allo script proprio ora. Ed ha ribadito che questo posticipo da parte della Fox è stato solo un grande colpo di fortuna.

"Siamo stati molto fortunati, tutto ciò è stato fatto per una buona ragione" spiega l'attore ai microfoni di Hey U Guys "Volevamo fare qualcosa di diverso. Fare qualcosa che non fosse stato ancora realizzato in questo genere. Incappavamo sempre negli stessi problemi, poi sono usciti Deadpool e Logan - The Wolverine ed ha abbattuto alcune porte. Ora possiamo fare veramente delle cose che volevamo realizzare da sempre... in un certo senso, stiamo ripartendo dall'inizio".