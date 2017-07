Gambit sarà vietato ai minori oppure sarà un progetto PG-13?

Il San Diego Comic-Con è stata una vera e propria delusione per quanto riguarda i film sui mutanti della Marvel, visto che la Fox non ha annunciato nulla, ma fortunatamente, presente alla manifestazione per presentare, ha fornito degli aggiornamenti su

Il cinecomic è stato sfortunato fino ad oggi, vedendo svariati registi abbandonare il progetto nel corso del tempo, ma ora Tatum ha fornito degli aggiornamenti interessanti che lasciano presagire un "rientro di carreggiata" per il film sul mutante Marvel.

Nelle interviste, l'attore e produttore ha fatto riferimento a Deadpool e Logan - The Wolverine come ispirazione per il cinefumetto, e in molti si sono chiesti se questo porterà anche Gambit ad essere un cinefumetto R rated [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.].

Intervistato a riguardo, Tatum spiega: "Ancora non lo so, non penso, Gambit mi piaceva da piccolo quindi non voglio escludere il PG-13".