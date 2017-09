Gambit: un potenziale report svela la trama e i personaggi coinvolti

Con il progetto cinematografico suche, secondo gli ultimi report, sta di nuovo prendendo vita, Splash Report ha indagato ed ha scoperto dei potenziali dettagli sulla trama del cinecomic con

ATTENZIONE! POTENZIALI SPOILER!

Secondo il sito (ma ricordiamo: non è confermato), il cinefumetto inizierebbe con il Gambit di Channing Tatum a processo a New Orleans, in quanto considerato una minaccia per la sicurezza. E' lì che parte il film, con un flash-back che ci porta a 25 anni prima dove, durante una rapina, Luke Lebeau trova un Gambit di otto anni e, vedendo le sue incredibili abilità, decide di prenderlo con sé.

Cresciuto con gli altri che lui chiama 'cugini', Remy LeBeau diventa la superstar della Thief Guild finché non incontra un'altra mutante, Bella Donna Boudreaux, di cui si innamora. Il loro amore, però, viene proibito da entrambe le famiglie: i Boudreaux sono in conflitto con i LeBeau. Per unire le due famiglie e dare il via libera al loro amore, Gambit decide di mettere su una grossa rapina che possa far del bene ad entrambi. E' ovvio che tutto non andrà come previsto e Maryanne Boudreaux ucciderà Luke LeBeau.

Dieci anni dopo, Gambit viene ingaggiato per portare a termine una delicatissima rapina al Museo del Louvre in cui deve rubare qualcosa che era stato sottratto dal clan dei Boudreaux e che verrà messi all'asta. Il suo 'capo' è Nathaniel Essex alias Mr. Sinister. Per portare a termine la rapina, Gambit decide di ingaggiare una squadra di mutanti...

Questi mutanti sono Rictor, Fifolet, Dani Moonstar e L'Uomo Multiplo, anche se Splah Report afferma che vedremo anche un cameo di un X-Men famoso dalla pelle blu (Mystica? Bestia? Nightcrawler?).

Per quanto riguarda gli altri personaggi, a parte Fifolet, tutti sono già apparsi al cinema. L'Uomo Multiplo è stato interpretato da Eric Dane in X-Men - Conflitto finale, Rictor è apparso in versione 'giovanile' interpretato da Jayson Genao nel recente Logan - The Wolverine mentre Dani Moonstar sarà interpretata da Blu Hunt nel prossimo I Nuovi Mutanti. Ma con la continuity di questi film sempre più confusa, c'è da chiedersi se la Fox non ingaggerà altri attori per interpretare gli stessi ruoli.

Vi terremo aggiornati.