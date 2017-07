Gambit: per Channing Tatum "il posticipo" è stata una fortuna

è stato da sempre un progetto sfortunato. Inizialmente annunciato doponel 2009, fu messo da parte per anni, fino all'annuncio ufficiale di una pellicola stand-alone con

Uscita prevista? 2016. Ma dopo svariati registi che hanno abbandonato il progetto, Gambit è stato messo di nuovo da parte, posticipato fino a data da destinarsi. Ieri sera, però, Channing Tatum ha fornito un aggiornamento positivo a riguardo, svelando di essere attualmente al lavoro sulla pellicola.

Intervistato da CinemaBlend, Tatum ha lasciato intendere che vedremo Gambit nei prossimi anni e afferma che il posticipo è stata una vera e propria fortuna per il progetto: "Siamo stati veramente molto fortunati. Guardando a tutte le battute d'arresto del progetto in passato... diciamo che sono state delle grosse benedizioni. Adesso lo stiamo realizzando, e sono felice che non abbiamo girato la pellicola che avevamo in mente qualche anno fa. Era una buona idea ma non era ancora pronta. Adesso stiamo nella giusta direzione".

"Il successo di Deadpool e Logan ha aperto svariate porte" continua l'attore "Adesso siamo in grado di fare delle cose che volevamo realizzare sin dall'inizio".