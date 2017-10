Gambit: Gore Verbinski in trattative per dirigere il cinecomic

Sembra che la Twentieth Century Fox stia dando priorità assoluta a(che possa uscire nel 2019?), ed infatti potrebbe aver trovato un regista dopo gli abbandoni, nei mesi scorsi, prima die poi di

Deadline conferma che il regista Gore Verbinski è in trattative con la Fox per dirigere il cinefumetto a lungo rimandato su Gambit, di cui è trapelata qualche giorno fa una potenziale trama. The Hollywood Reporter afferma che, per ora, le trattative potrebbero sfumare facilmente e sarà decisivo il meeting tra Verbinski e lo studio la prossima settimana.

Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg, Reid Carolin e Channing Tatum produrranno l'adattamento cinematografico del famoso eroe dei fumetti della Marvel. Tatum interpreterà, ovviamente, il protagonista.