Gambit: Daniel Craig in lizza per il ruolo di Mr. Sinister?

L'interprete dial cinema potrebbe aver trovato il suo prossimo ruolo. O, meglio: è quello che riporta in esclusiva Splash Report. Secondo il sito, l'attoresarebbe in lizza per interpretare il villain del cinefumetto dedicato a

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete tempo fa, il villain di Gambit sarà niente di meno che Mr. Sinister. Il cattivo è uno dei nemici più amati dai fan dei fumetti della Marvel e, potenzialmente, potrebbe essere una grossa minaccia per il futuro dell'Universo Cinematografico sugli X-Men.

Se la trama trapelata in rete è vera, nella pellicola Gambit (interpretato da Channing Tatum) lavorerà per Mr. Sinister, il quale lo ingaggerà per rubare un "qualcosa" talmente prezioso per lui che la rapina finirà per essere "più difficile del solito". Cosa sarà questa cosa lo scopriremo nel film.

Il personaggio di Nathaniel Essex (questo il nome civile del genetista Mr. Sinister) è stato citato nella scena post-titoli di coda di X-Men: Apocalisse.

Per ora la Fox non ha ancora ufficializzato una data di uscita.