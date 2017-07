Gambit: Channing Tatum sta lavorando al progetto in questo momento

è uno dei progetti ispirati ai fumetti Marvel più sfortunati di questi anni. Infatti, il cinecomic - sorta di spin-off degli- doveva uscire nel 2016 ma è stato posticipato a data da destinarsi.

Nel corso del tempo, svariati registi hanno abbandonato il progetto e molti fan hanno temuto il peggio riguardo il progetto. Nonostante le parole rassicuranti del produttore Simon Kinberg qualche tempo fa, in molti hanno ipotizzato una cancellazione definitiva del film o l'uscita di scena del suo protagonista - nonché produttore - Channing Tatum.

Raggiunto dai microfoni di Comicbook.com, Tatum ha però fornito un ottimo update - seppur breve - sul progetto: "Certo che sono ancora coinvolto in Gambit. Ci stiamo lavorando proprio ora". Dunque nulla da temere per i fan di Remy LeBeau! Il personaggio, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe arrivare al cinema nei prossimi anni.