Gambit: Candra sarà la villain del cinefumetto dedicato al mutante della Marvel?

Come ormai saprete, il "a lungo rimandato" film su Gambit arriverà nei cinema statunitensi il 14 febbraio 2019, e vedrà l'attore, qui in veste anche di produttore, ricoprire il ruolo del potente mutante dei fumetti della

Ma chi sarà il villain? Un report sulla trama del cinefumetto lasciava intendere che sarebbe stato Mr. Sinistro il cattivo del cinecomic, ma un altro rumor sembra smentire tale voce. Non è chiaro se Sinistro sarà incluso ancora o meno, e potrebbe finire per essere un villain "dietro le quinte" che vedremo poi in futuri sequel/film.

Secondo Omega Underground - ma, anche in questo caso, non è confermato - sarà Candra la villain del film della Fox. Candra è una degli Externi, un gruppo di mutanti creati da Rob Liefeld con il dono dell'immortalità; oltre ad essere virtualmente immortale, è una potente telepate. Nonostante sia apparsa in svariati fumetti degli X-Men, Candra è stata una delle villain principali di Gambit: il suo debutto risale al 1993 proprio sulle pagine di Gambit #1.

Con un'uscita fissata a febbraio 2019, le riprese del cinecomic diretto da Gore Verbinski dovrebbero iniziare presto, il che dovrebbe farci leggere qualche notizia sul cast nelle prossime settimane.