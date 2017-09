Gal Gadot, la star di Wonder Woman, condurrà il Saturday Night Live a ottobre

L'attrice che interpreta Diana di Temyscira in Wonder Woman , sarà la conduttrice del famoso show, a ottobre. Un passo praticamente obbligato per chi ha un gran successo, negli USA.

La notizia l'ha riportata The Hollywood Reporter e l'episodio che condurrà la Gadot sarà quello del sabato 7 ottobre, con la star musicale ospite Sam Smith. La bella attrice israeliana sarà il secondo membro del cast del cinefumetto DCEU diretto da Patty Jenkins a cimentarsi nella conduzione: il primo è stato Chris Pine, che lo ha condotto in maggio.

Il SNL sta diventando una tappa praticamente obbligatoria per chi lavora ai cinefumetti: altre star che lo hanno condotto sono Ben Affleck, Chris Hemsworth, Chris Pratt e anche Benedict Cumberbatch!

Vedremo come se la caverà la bellissima interprete della principessa amazzone in 2 settimane. Stay Tuned!