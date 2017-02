Gal Gadot racconta di come ha ottenuto il ruolo di Wonder Woman

Gal Gadot arriverà presto al cinema nei panni della super eroina Wonder Woman. L’attrice ha raccontato il suo provino al buio e della sua reazione alla chiamata di Zack Snyder.

Il provino per Wonder Woman è stato praticamente al buio. Gal Gadot ha rivelato infatti di essersi messa davanti alla camera per un’improvvisazione e aver poi chiesto all’agente: “Fantastico, ma qual è il personaggio?” e l’agente ha risposto: “Non lo sai? Neanch’io”. Il regista Zac Snyder non li ha lasciati a lungo nell’incertezza: “Zack mi ha chiamato due giorni prima che io partissi da Tel Aviv per Los Angeles, molto tranquillamente mi ha detto: ‘Comunque, sai per cosa stavi facendo il provino? Non so se la conoscete in Israele, ma conosci Wonder Woman?’ Sono letteralmente svenuta e quando mi sono ripresa con la voce più rilassata che potevo ho detto ‘Si, la conosco’”.

Wonder Woman è la nuova protagonista della cover di Empire e l’arrivo al cinema è sempre più vicino. Diretto da Patty Jenkins da una sceneggiatura di Geoff Johns e Allan Heinberg, il film sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 giugno 2017.

