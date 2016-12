Gal Gadot è Diana prima di Wonder Woman nella nuova foto

Gal Gadot è protagonista di una nuova foto nei panni di Wonder Woman, stavolta armatura e spada sono stati lasciati da parte per far posto ad uno splendido abito blu.

Due settimane fa abbiamo ammirato una delle prime foto di Wonder Woman in abiti civili, Said Taghmaoui, attore nel film firmato DC Comics, e diventato celebre nel 1995 con L’odio, ha postato una foto sul suo account Instagram al fianco della bellissima protagonista, commentando solo “One Love”. Stavolta Diana Price appare nella sua forma migliore con uno splendido abito blu drappeggiato sul seno, che le fascia perfettamente il fisico, è il caso di dirlo, da amazzone. Gal Gadot è attesissima sul grande schermo nei panni di Wonder Woman e arriverà a giugno 2017 al cinema.

Insieme alla Gadot, Wonder Woman vede un cast stellare: Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen per la regia di Parry Jenkins.