G.I. Joe 3: D.J. Caruso aveva pianificato un crossover con i Transformers

Nel corso di un'intervista rilasciata a Collider, il regista, impegnato in questi giorni nella promozione del suo ultimo film diretto,con Vin Diesel, ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto di un terzo film su, di un crossover cone di un rinvio della produzione.

D.J. Caruso ha affermato:"Prima di iniziare a girare questo film ho avuto alcuni incontri con Dwayne Johnson e con lo studio per cercare di capire cosa fare con G.I. Joe perchè il franchise ha avuto successo ma qualcosa non è andato nel verso giusto."

Inoltre Caruso ha parlato del crossover possibile con Transformers:"Sarebbe l'ideale, ma non sono ancora pronti per farlo. La sceneggiatura che stavo completando per G.I. Joe 3 terminava con l'incontro tra questi due mondi e quando lo lessero mi risposero 'non siamo ancora pronti per farlo. Probabilmente questi due mondi s'incontreranno e accadrà quando Michael Bay avrà finito il suo lavoro con i Transformers."

G.I. Joe, celebre serie di giocattoli della Hasbro, è stata trasposta al cinema nel 2009 con G.I. Joe - La nascita dei Cobra di Stephen Sommers e nel 2013 con G.I. Joe - La vendetta di Jon Chu.