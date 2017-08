Free Fire: il poster italiano ufficiale per il nuovo film di Ben Wheatley

Presentato nel corso dell’ultima edizione del Torino Film Festival, arriva finalmente nelle sale italiane, il nuovo film prodotto dae diretto dal visionario

Nel cast all-star della pellicola, presentata in anteprima a Londra lo scorso anno e uscita nelle sale britanniche a marzo, troviamo Cillian Murphy, Armie Hammer, Brie Larson, Sam Riley, Sharlto Copley e Jack Reynor. In calce alla news potete visualizzare il poster italiano ufficiale. Free Fire sarà distribuito nelle sale italiane il 19 ottobre 2017 da Movies Inspired.

La trama del film prende il via quando due gruppi di criminali dediti al traffico di armi nella Boston del 1978 si incontrano per affari in un magazzino isolato per portare a termine uno scambio. Ma, ben presto, le cose prenderanno una brutta piega e tutti si ritroveranno in balia di una violenta sparatoria.