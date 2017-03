Free Fire: online il secondo trailer della pellicola con Brie Larson

Nel corso delle ultime ore ha fatto il suo debutto in rete il secondo trailer ufficiale del film di prossima uscita che porta il titolo die che vedrà tra gli attori protagonisti anche, apparsa recentemente sui grandi schermi in. Il video è disponibile in calce alla news.

Il film, che vede sulla sedia da regista Ben Wheatley, comprende nella squadra di attori che fanno parte del cast anche gli interpreti Sharlto Copley, Armie Hammer, Cillian Murphy e Jack Reynor.

La trama della pellicola ha inizio quando due gruppi di criminali dediti al traffico di armi nella Boston del 1978 si incontrano per affari in un magazzino isolato per portare a termine uno scambio. Ma, ben presto, le cose prenderanno una brutta piega e tutti si ritroveranno in balia di una violenta sparatoria.

Ricordiamo che Free Fire, che verrà distribuito dalla compagnia StudioCanal, farà il suo debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche britanniche il 31 marzo 2017.