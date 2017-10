Freddy vs. Jason: Ronny Yu parla del finale del film

Prima ancora dio di, uno dei primi crossover del nuovo millennio fu, in cui i protagonisti delle saghe disi scontravano.

Molti anni dopo e sequel (il mai realizzato Freddy vs. Jason vs. Ash) mai realizzati, il regista Ronny Yu è tornato a parlare del finale di quel film e di come ha deciso come dovesse finire.

"Ho fatto dei calcoli. Se devo avere 30 secondi con l'eroe che vince, allora devo ancora avere 25 secondi in cui c'è la rivalsa del villain. Deve essere bilanciato" afferma il regista, lasciando intendere che nella sua storia Jason era "l'eroe" e Freddy "il villain".

"Ovviamente Jason ne usciva vincitore, ma nell'ultimo istante vedevi la testa di Freddy fare l'occhiolino come a dire 'hey, aspetta, forse no, forse non ha vinto'." continua "Forse Freddy ha qualche asso nella manica e combatterà di nuovo. E' questo il bilanciamento. Non ho deluso i fan di Jason, non ho deluso i fan di Freddy. La lotta può continuare".