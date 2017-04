Freakshift: Armie Hammer a caccia di mostri insieme ad Alicia Vikander

a riportare quest'oggi che) è entrato ufficialmente nel cast al fianco dinel monster movie, il nuovo film del talentuoso).

Il film sarà ambientato in un mondo dove i mostri emergeranno dal terreno senza preavviso, terrorizzando così i cittadini nelle ore notturne di giornate sempre più interminabili. In questa cornice opereranno i Freakshift, una banda di disadattati e fuorilegge organizzata dal governo per cacciare e uccidere tali creature, sia come dovere civico sia per sport e denaro.



Freakshift segnerà la seconda collaborazione tra Hammer e Wheatley dopo l'action Free Fire, ma anche una seconda collaborazione tra Hammer e la Vikander, che hanno già recitato insieme in Operazione U.N.C.L.E di Guy Ritchie. Il film è scritto dallo stesso regista a quattro mani con Amy Jump, e l'inizio delle riprese è previsto per il prossimo agosto, non appena la Vikander avrà terminato i suoi impegni sul set dell'attesissimo reboot di Tomb Raider.

La curiosità è alle stelle e le premesse sono davvero allettanti, non trovate?