Freakshift: Alicia Vikander combatterà i mostri nel film di Ben Wheatley

Secondo, il premio Oscar(The Danish Girl, Jason Bourne, Ex Machina) è in trattative per il ruolo di protagonista in, l'ultimo progetto del regista(High-Rise, Free Fire) ambientato in un futuro dove creature mostruose danno la caccia agli umani al calare delle tenebre.

Ben Wheatley ha scritto la sceneggiatura di Freakshift assieme ad Amy Jump. Andrew Starke produrrà la pellicola grazie anche ai finanziamenti della Rook Films di Wheatley, della Riverstone Pictures e della Film4. L’inizio delle riprese sono previste attualmente per iniziare ad agosto, dopo che Alicia Vikander avrà completato la sua recitazione nei panni di Lara Croft nel reboot di Tomb Raider, tuttora in lavorazione.

Annunciato per la prima volta nel 2012, il thriller d'azione è ambientato in un mondo dove, quando cala la notte, spuntano dalle loro tane dei mostri che terrorizzano i cittadini inermi. I Freakshift sono una banda di disadattati e fuorilegge organizzata dal governo, che cacciano e uccidono le creature, più che per dovere civico, per sport e per denaro.

Ben Wheatley è stato recentemente collegato alla versione cinematografica ad alto budget del cult di fantascienza a fumetti di Frank Miller e Geof Darrow, Hard Boiled, che lo vedrebbe riunirsi ancora una volta con la star di High-Rise Tom Hiddleston. Alicia Vikander ha recitato recentemente in Submergence di Wim Wenders al fianco di James McAvoy, così come nel dramma Euphoria con Eva Green.