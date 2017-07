Frank Miller elogia apertamente Spider-Man: Homecoming e Wonder Woman!

è uno dei nomi più influenti del panorama mondiale dei fumetti.sono solo alcuni dei titoli che portano la sua firma. Alil grande autore ha parlato condi molte cose, tra le quali l'attuale stato dei film sui supereroi.

Frank Miller era al Con per promuovere il prequel di 300, Serse: La Caduta della Casa di Dario e l'Ascesa di Alessandro (Xerxes: The Fall Of The House of Darius And The Rise Of Alexander) e l'edizione da collezione di The Dark Knight III: The Master Race.

Alla domanda su cosa pensi dello stato dei cinefumetti e della qualità degli stessi, l'autore ha risposto: "Questo è il periodo migliore per il film sui supereroi che abbiamo mai avuto," ha spiegato. "Per carità, c'è stato il periodo del meraviglioso primo film di Superman con Christopher Reeves. E' stato un tale raggio di sole. Abbiamo avuto alti e bassi nel corso degli anni. E adesso, guardate cosa abbiamo. Wonder Woman è un gioiello della corona." Deadline gli ha chiesto esattamente cosa intendesse e lui ha risposto: "Senza se e senza ma. (Wonder Woman) è perfetta."

Successivamente Miller ha proseguito spiegando dettagliatamente cosa renda questo film tanto unico: "Se posso, penso che dipenda anche dal vecchio show tv con Linda Carter. Era una serie piuttosto goffa, perfetta per il suo tempo. Ma questo film, questo film ha reso tutto alla perfezione. L'attrice israeliana Gal Gadot non solo è bellissima, ma è eroica e spacca con quel costume addosso. Avere poi Chris Pine, l'uomo che interpretava il Capitano Kirk, come Steve Trevor... è stato impeccabile nel ruolo. E i cattivi Nazisti funzionano sempre. Insomma, penso che siano riusciti perfettamente a mixare il tutto, mantenendo al contempo una genuina componente mitologica che non guasta. Le parti con le Amazzoni sono fantastiche. Sua madre, interpretata da Connie Nielsen, è stata semplicemente meravigliosa."

Alla domanda su Spider-Man: Homecoming, Miller ha risposto che il film è buono per ragioni diverse. "E' divertente. Ho trovato Wonder Woman bellissimo ed esilarante e Spider-Man l'ho percepito come beh, se fossi tornato bambino e stessi effettivamente lanciando ragnatele insieme a Spider-Man. Hanno avuto anche fortuna col casting di Spider-Man, non trovate? Questo è stato indubbiamente più divertente, anche grazie alla musica. Quando saltava sue giù per i tetti e la musica gli andava dietro, è stato troppo divertente. Questa è un'era straordinaria per i film sui supereroi, non c'è dubbio. E' come se fossero finalmente tornati e tutti volessero cavalcare l'onda, anche solo per godersi la gioia che porta questo genere cinematografico, cercando di perdere un po' del cinismo che ci caratterizza."

Beh, non c'è dubbio che sia un'analisi assolutamente condivisibile, che ne pensate? Ditecelo nei commenti!