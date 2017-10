Frank Grillo, Jamie Bell e Margaret Qualley nel cast di Donnybrook

saranno i protagonisti di, pellicola scritta e diretta da, le cui riprese inizieranno tra qualche giorno a Cincinnati. Il film sarà un adattamento del romanzo di Frank Bill ed è prodotto da Backup Media e Rumble Films con David Lancaster e Stephanie Wilcox.

Donnybrook racconterà la storia di un uomo che lotta per ottenere la cifra necessaria a sostenere la famiglia in una competizione che mette in palio 100.000 dollari.

Frank Grillo, interprete di Crossbones nel Marvel Cinematic Universe, è molto attivo al cinema in questo periodo, visto che ha recitato in cinque film per il 2017, tra cui Stephanie di Akiva Goldsman e Zhan Ian II di Jing Wu.

Jamie Bell recentemente ha preso parte a 6 Days di Toa Fraser e Film Stars Don't Die in Liverpool di Paul McGuigan al fianco di Annette Bening.

Margaret Qualley ha fatto parte del cast del film Netflix, Death Note - Il quaderno della morte.