Fox cambia le date di Kingsman e The Predator, fissa altre date di uscita

Ancora cambiamenti in casa. Lo studio ha modificato le date di uscita di film in arrivo comedi Matthew Vaughn edi Shane Black.

Il cambiamento di Kingsman: The Golden Circle non è cosi enorme: adesso arriverà una settimana dopo, il 22 settembre 2017. The Predator, invece, è stato rimandato: non uscirà più a febbraio 2018 bensì il 3 agosto 2018.

Per il resto lo studio ha effettuato altri cambiamenti e fissato altre date di uscita. Eccole: