Force Friday II: tantissime nuove immagini dei giocattoli Lego, Funko e Hot Toys

E come per, è arrivato anche adesso il momento del, l'evento promozionale dedicato a Star Wars: Gli ultimi Jedi che ha svelato quet'oggi tanti nuovi prodotti del merchandising del film di, soprattutto giocattoli.

Sono stati tantissimi i prodotti presentati all'evento e tutti di marche famosissime come LEGO, Hot Toys, Funko o Diseny, e possiamo dare un'occhiata a molto di questo materiale grazie alla marea di foto diffuse online e raccolte da Imgur in blocchi dedicati.



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Benicio Del Toro, Laura Dern, Andy Serkis e Domnhall Gleeson, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre 2017.