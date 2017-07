Flatliners - Linea mortale: il poster italiano in esclusiva per Everyeye.it

Quanto è interessante?







Il prossimo 23 novembre arriverà nelle sale italiane, il nuovo thriller di- regista di Uomini che odiano le donne e del primo episodio della serie Tv Mr. Robot. Everyeye vi presenta in anteprima esclusiva il poster del film, che potete ammirare in basso. Parliamo di un thriller fantascientifico che vede protagonisti cinque studenti in medicina. Sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, i ragazzi si avventurano in un esperimento audace e pericoloso: interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Un progetto interessante che vede nel cast, qui in basso - come anticipato - il poster italiana in esclusiva per Everyeye.