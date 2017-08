Flatliners - Linea Mortale: online i nuovi character poster!

La Sony Pictures ha rilasciato cinque nuovi character poster di Flatliners - Linea Mortale . Il film esce in USA il 29 settembre ed è il remake del film con

Nel cast di Flatliners - Linea Mortale: Ellen Page (June), Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story), Nina Dobrev (The Vampire Diaries), James Norton e Kiersey Clemens.

La storia parla di cinque studenti di medicina che decidono di andare oltre i limiti imposti dalla scienza e dalla vita, per vedere cosa c'è al di là della vita stessa, la morte. Lo faranno fermando il loro cuore per un breve periodo di tempo e arrivando così vicinissimi alla morte. Quando la loro ricerca inizia, saranno costretti ad affrontare i peccati che hanno commesso nel loro passato, come pure le conseguenze che arriveranno nel momento in cui oseranno provare a passare "dall'altro lato".

La regia è di Niels Arden Oplev; la versione originale della pellicola è del 1990, diretta da Joel Schumacher da uno script di Peter Filardi.

