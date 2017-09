Flatliners - Linea Mortale: Kiefer Sutherland apparirà in un cameo!

, il reboot dell'originale, vedrà il cameo di uno dei protagonisti della prima versione della pellicola: Kiefer Sutherland . Lo rivela un nuovo spot tv.

Sutherland, per la precisione, riprenderà il suo ruolo originale, quello di Nelson Wright, il che una volta per tutte, dovrebbe fugare ogni dubbio sul fatto che questa nuova produzione Sony, non è un remake, ma un sequel. Per adesso comunque, pare che l'unica apparizione di un personaggio del primo film, sia la sua.

Per chi non lo sapesse, nel film diretto nel 1990 da Joel Schumacher, Nelson Wright, il personaggio di Sutherland, era la forza che spingeva il gruppo di studenti di medicina verso i pericolosi esperimenti di "interruzione controllata della vita". Nonostante non costringesse nessuno a parteciparvi, il fatto di essere stati coinvolti in questa assurda vicenda, farà esperire ai ragazzi situazioni sempre più raccapriccianti, dopo aver visitato senza morire davvero, l'aldilà.

Nel cast del primo film c'erano, oltre a Sutherland, Julia Roberts, Oliver Platt, Billy Baldwin, e Kevin Bacon. Nella nuova versione di Linea Mortale ci sono invece Ellen Page nei panni di Courtney, Diego Luna nei panni di Ray, Nina Dobrev nei panni di Marlo, James Norton nei panni di Jamie e Kiersey Clemons nei panni di Sophia. Courtney, apparentemente, dovrebbe giocare il ruolo che fu di Sutherland in passato, la leader che convince gli altri ad imbarcarsi nell'avventura, quindi.