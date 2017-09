Flatliners - Linea Mortale e lo 0% su Rotten Tomatoes...

Il remake di Flatliners , o sequel che dir si voglia ha un misero score rating dello. Il film non sta andando bene con la critica, dunque non è proprio una sorpresa...

Diciamo pure che, ultimamente, Hollywood sta puntando un po' troppo su reboot e remake e le persone iniziano a stancarsi. Non solo loro, evidentemente... L'idea è che successi del passato possano godere di nuova linfa vitale oggi e, in alcuni casi, è vero, ma non sempre le cose vanno come previsto e non tutti i progetti sono compatibili col gusto del pubblico contemporaneo.

Flatliners non è propriamente un reboot, più un sequel dell'originale che vedeva protagonisti Kiefer Sutherland, Julia Roberts e Kevin Bacon; resta il fatto che, nonostante il nuovo cast sia tutto formato da star dei giorni nostri, la storia pare essere più o meno la stessa e dunque l'audience non si è dimostrata particolarmente interessata alla pellicola.

Flatliners è diretto - questo sequel/reboot – da Niels Arden Oplev e il cast è formato da Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, Kiersey Clemons, James Norton con Sutherland che ha ripreso il suo ruolo originale, quello di Nelson Wright. La critica l'ha definito un remake non necessario e Rotten Tomatoes ha decretato un impietoso zero % di rating: tutto quello che poteva andare storto, quindi, è andato storto.

Nonostante questo fallimento, la Sony Pictures è determinata a continuare la strada dei reboot e sta pianificando di riportare sullo schermo le Charlie’s Angels - nel cui cast probabilmente entreranno Kristen Stewart e Lupita Nyong’o - come anche il già preannunciato spinoff di Men in Black e un potenziale reboot di Resident Evil.

Ma non sarà davvero troppo? Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!