Flatliners: Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev nel nuovo trailer del reboot

Laha rilasciato online un nuovo trailer ufficiale di Flatliners - Linea Mortale , reboot/seuqel ufficiale dell'omonimo film del 1990 che vedrà protagonisti

Nel film diretto da Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) vedremo cinque giovani studenti di medicina alla ricerca di un metodo per svelare il mistero della vita dopo la morte. Per farlo, intraprenderanno un audace esperimento che fermerà i loro cuori per brevi periodi di tempo, attivando così un'esperienza di quasi morte in oguno di loro. Ma data la pericolosità dell'esperimento, il gruppo si ritroverà presto a dover lottare contro i fantasmi del passato e affrontare le conseguenze delle proprie azioni.



Flatliners - Linea Mortale vedrò nel cast anche James Norton e Kiersey Clemens, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 novembre.