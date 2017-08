Flashpoint nel 2020, Gal Gadot tornerà nei panni di Wonder Woman?

Come ormai saprete, il film dedicato a, uno dei più problematici di casa DC Comics ad ora, sta subendo delle modifiche e si sta trasformando in, come è stato annunciato nel corso del San Diego Comic-Con.

Forbes ora conferma che la pellicola sul velocista dei fumetti DC dovrebbe arrivare nel 2020, il che vuol dire che entro il 2019 partiranno le riprese dell'adattamento. Ezra Miller tornerà nei panni del protagonista mentre Kiersey Clemons sarà Iris West; al momento non c'è ancora un regista a bordo del progetto, nonostante i rumor circolati in rete in questi mesi.

Ma la notizia più interessate è che, a quanto pare, Gal Gadot rivestirà i panni di Wonder Woman anche in Flashpoint. In questo modo vedremo il personaggio non solo in Wonder Woman 2, atteso nel 2019, ma anche nel film su Flash l'anno successivo, diventando in questo modo "il supereroe DC ad essere apparso in più pellicole nel DCEU".