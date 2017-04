Flash: Robert Zemeckis non è più in lizza per la regia?

L'adattamento cinematografico del noto supereroe della DC Comics,, sta incontrando svariati problemi dietro le quinte. Da cambi di sceneggiatura fino a registi che abbandonano la regia per divergenze creative con lo studio.

Due giorni fa, un rumor ha sorpreso i fan e riacceso la speranza: Robert Zemeckis (Ritorno al futuro) è in lizza per la regia del cinefumetto. Peccato che questa notizia sia durata meno di 48 ore... infatti lo scooper Umberto Gonzalez - la cui credibilità, ricordiamo, varia di caso in caso - ha affermato che Zemeckis non è più in lizza per dirigere Flash.

"Non è vero. Non è più in lizza" spiega lo scooper "C'è stato un meeting, e questo è quanto. La Warner sta incontrando altri registi".

Per ora non c'è una data di uscita fissata.