Flash: Robert Zemeckis in lizza per la regia?

Arriva un nuovo interessantissimo rumor sulla pellicola stand-alone dedicata al noto personaggio dei fumetti della DC Comics,. Secondo numerose fonti di Screen Junkies, la Warner Bros. Pictures avrebbe contattato niente di meno cheper affidargli la regia del cinecomic.

Zemeckis è uno dei registi più amati, avendo diretto pellicole quali Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Ritorno al Futuro. Precisiamo che, almeno al momento, questo è solo un rumor non confermato e vi terremo aggiornati per le novità.

La pellicola stand-alone su Flash, prevista inizialmente per il 2018, ha incontrato tanti problemi dietro le quinte, tra cui due registi che hanno abbandonato la regia per divergenze creative ed una sceneggiatura riscritta da capo all'ultimo secondo. Attualmente il film non ha più una data di uscita fissata.