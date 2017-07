Flash: nuova foto per Ezra Miller, Geoff Johns vorrebbe Robert Zemeckis?

Rumoreggiato da tempo,sarebbe la prima scelta per la regia del film standalone dedicato alinterpretato da

Durante un suo intervento al San Diego Comic-Con, il produttore e sceneggiatore Geoff Johns ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del panel Warner, che si svolgerà all’interno della kermesse nella giornata di sabato. Nulla di trascendentale, a parte il fatto che Johns avrebbe ammesso che Zemeckis è il suo regista preferito. Avendo diretto la trilogia di Ritorno al futuro, amata da parecchi registi e produttori della sua generazione, questo potrebbe non avere alcuna correlazione con un possibile annuncio in vista riguardo Flash, ma non si sa mai…

Intanto, sempre dal Comic-Con, arriva una nuova immagine promozionale di Miller nei panni proprio di Flash. La foto è stata diffusa dal sito Join the League nell’ambito di un gioco che dà la possibilità di poter vincere numerosi premi a tema Justice League e Flash.

Il nuovo trailer di Justice League, lo ricordiamo, potrebbe arrivare proprio durante il panel Warner di sabato prossimo.